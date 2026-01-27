@media (min-width: 768px) {

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、2020年以降ワールドシリーズ（WS）を3度制するなど圧倒的な強さを発揮している。これに加えて金払いの良さもあることから、選手の代理人たちによる“逆オファー”が珍しくなくなってきているという。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

同メディアは「編成本部長のアンドリュー・フリードマン氏は先日出演したラジオ番組の中で、代理人から連絡を受けていることを明らかにした」としつつ、「ドジャース球団とスタッフの選手や家族へのケアの仕方が、リーグ全体に知れ渡っていると思う。代理人から『連絡はしていないが、うちの選手がぜひそこでプレーしたいと言っている』と連絡が来るようになった。この3～4年でその影響を強く実感している」という同氏のコメントを紹介。

また、同氏は「これが究極の形だ。勝利が全てであるのは言うまでもないが、勝利はこうした環境づくりによってもたらされる。環境を整えることで自球団の選手が残留を望み、他球団の選手も加入を志願するようになる。これこそが優勝を勝ち取る道なのだ。決して軽んじて足を組んで『よし、達成した』と言えるものではない」とも強調したという。

“金満補強”とやり玉に挙げられることも多いドジャースだが、チーム側としては常勝軍団であり続けるため、やるべきことをやっているだけというスタンスなのかもしれない。

