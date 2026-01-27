

ドジャース大谷翔平投手が25日（日本時間26日）、自身のインスタグラムを更新。全米野球記者協会（BBWAA）ニューヨーク支部主催の晩餐会に出席したときの様子を写真で共有した。



投稿には「Thank you BBWAA」と記され、3枚の写真が掲載されている。この模様は23日（同24日）、全米野球記者協会（BBWAA）ニューヨーク支部が主催する晩餐会に、大谷が真美子夫人と愛犬のデコピンを伴い出席した時のものだ。



この晩餐会は、MLB両リーグのMVPやサイ・ヤング賞、新人王などの各賞受賞者が一堂に介するビッグイベント。昨季ナ・リーグのサイ・ヤング賞受賞のポール・スキーンズ（ピッツバーグ・パイレーツ）、ア・リーグMVPのアーロン・ジャッジ（ニューヨーク・ヤンキース）らが一同に会した。



今回の晩餐会では、大谷の愛犬・デコピンに、BBWAAニューヨーク支部から最優秀犬賞のMVD（Most Valuable Dog）が授与され、それが3枚目の写真に表されている。



大谷はドジャースに在籍した2シーズンで、ワールドシリーズ連覇に多大な貢献を果たし、個人としても3年連続4度目のMVPに輝いている。



晩餐会に2年ぶりの出席となる大谷は、およそ2分半にわたって英語でスピーチし、家族やスタッフ、球団関係者、メディアへの感謝を述べた。















大谷翔平のインスタグラムより



