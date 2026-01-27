今日の運勢は？ ★2026年1月28日（水）12星座占いランキング！ 第1位は双子座（ふたご座）！ あなたの順位は何位…!?

2026年1月28日（水）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）1月28日（水）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやびさんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は双子座（ふたご座）！ あなたの星座は何位……？今日は、会いたい人の元へ出かけたり、気になる場所へ行ったりしてみましょう。外に出ることで、エネルギッシュになれるようです。自分の想いや考えをしっかりと伝えてみましょう。周りに対して親切にしていると、あなたにもラッキーなことが起こりそう。人にされて嬉しかったことは、あなた自身も誰かに行ってみると良いでしょう。夜は夜景などが美しい場所へ行ってみては？対人関係が良好な一日に。あれこれ考えずにリラックスしていると、自然な会話が生まれてお互いに心地よい気分でコミュニケーションが取れるようです。ラジオや音楽を流すのも良いでしょう。友人から勧められたものを試してみては？ とくにダイエット方法など健康を意識したものは効果が期待できそう。分からないことは、抱え込まずに聞いてみて。良いアドバイスがもらえるかも。今日は、パートナーや恋人と食事をするのがおすすめ。近況報告などをすると、相手も何だか安心できるようです。二人の足並みが揃えば色々な方面に良い影響があるかも。身体を動かすなどトレーニングすると吉。目標を作って、なりたい姿をイメージすると良いかも。SNSなどに写真などを投稿するのもオススメ。色んな人から共感されることでしょう。今日は、いつもとは違うパターンで活動してみて。その方がモチベーションも上がり、プライベートも仕事も頑張れるようです。遠回りをしてみると、素敵なお店など見つかるかも。テキパキ行動するといいかも。余裕があれば部屋の掃除をするのも良いでしょう。なくしていたものが見つかるかも。面倒なことほど先に取り組んでみましょう。達成感も生まれるようです。節約レシピを考えたり、料理など手作りをしたりすると楽しめそうな日です。ネットなどで色々な情報を集めてみるのも良いでしょう。オリジナルの料理などができたらシェアするのもおすすめ。にぎやかな場所から離れて、落ち着いて過ごすといいでしょう。考え事の整理や事務作業などがはかどりそうです。就寝前はヨガやストレッチなどを行うのもアリ。身体の声を聞いてみると、今自分に必要なものが分かることでしょう。今日は何だかモヤッとした気分になってしまいそう。柑橘系の香りなどでリフレッシュを。集中力が続かないときは、良い空気が巡るように換気をするのも良いでしょう。窓際の物を片付けるのもおすすめ。週の真ん中で疲れが出やすいタイミング。このような時に無茶はしないようにしましょう。心や身体が喜ぶことを行ってみて。休みの日に楽しい計画を作っておくのも良いでしょう。周りと意見などが違ったとしても、あたふたしないようにしましょう。丁寧に話をし、自信があるところはポジティブに伝えるようにしてみて。■監修者プロフィール：夏目みやび東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/