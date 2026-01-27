@media (min-width: 768px) {

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、カイル・タッカー外野手と4年2億4000万ドルで契約を結んだ。この大型補強の裏側について、争奪戦のライバルだったトロント・ブルージェイズOBのウィット・メリフィールド氏が明かしたという。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

同メディアは「メリフィールド氏によると、ドジャースがタッカーにオファーを出したとき、ブルージェイズは彼との契約締結の真っ最中だったという」としつつ、「カイル本人とは面識がないけど、彼の陣営の人間とはかなり親しい。彼がブルージェイズと契約すれば独占取材を許可すると約束していた。結局それは実現しなかったが、契約が決まった時、彼の代理人からメッセージが届いたんだ。『カイルは本当にトロントに行きたがっていた』ってね」という同氏のコメントを紹介。

また、同氏は「ブルージェイズは彼に10年総額3億5000万ドルの契約を提示したが、結局破談となった。カイルの市場価値や類似選手の事例を考慮すると、もう少し金額が必要だったんだけど、トロントは年俸3500万ドル以上を出す意思がなかった。そこにドジャースが年俸6000万ドルを提示してきたから、断るのは難しかったんだ」とも明かしたという。

今オフのドジャースは長らくタッカーの獲得が噂されていたが、取引の実現は一筋縄ではいかなかったようだ。

