大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、フレディ・フリーマン内野手が主に一塁レギュラーを務めている。今季も大半の試合で出場することが予想されるが、どのくらい休養日を確保するかによって、ダルトン・ラッシング捕手の今後が大きく左右されるかもしれない。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

同メディアは「MLB.comのソニア・チェン記者によると、フリーマンが休養で欠場することを受け入れるかどうかによって、控え捕手であるラッシングの出場機会が左右される可能性があるという。かつてチームのプロスペクト1位だった彼は昨季メジャーデビューしたが、ウィル・スミス捕手の控えとしてほぼ全ての時間を過ごした。同記者は彼が今季一塁で出場する可能性があると明かしたが、それはフリーマンがもっと休むかどうかにかかっている」と指摘。

続けて、「フリーマンはMLB16シーズンのうち、14シーズンで100試合以上出場している。直近2シーズンはそれぞれ147試合に出場し、それ以前の3シーズンでは合計7試合を欠場している。彼が今季、例年よりも多くの時間を休めば、ラッシングは昨季切望していた定期的な練習機会を得られる可能性がある」と記している。

フリーマンは多少のことでは休まないガッツのある選手として知られている。一方、36歳という年齢を考えるとある程度は温存しながら使っていく必要もありそうだが、チームはどのような方針を採るのだろうか。

