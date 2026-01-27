「健康面の不安払拭へ」千賀滉大らメッツ、6人ローテ採用か！？　昨季の失…

@media (min-width: 768px) {

千賀滉大 最新情報

32歳の千賀滉大投手が所属するニューヨーク・メッツは、2026シーズンに6人ローテーションを採用するかもしれない。それには選手の健康を祈るのではなく、健康でない事態に備える意図があると、米メディア『エンパイアスポーツメディア』が報じている。

メッツにとって、昨季プレーオフ進出を逃したことはトラウマだ。

フアン・ソト外野手などを加えてチームを強化したにもかかわらず、散々な結果に終わった主な原因は、投手陣の怪我人続出にある。

ショーン・マナイア投手は腹斜筋を痛め、フランキー・モンタス投手は広背筋を損傷。千賀も右太もも裏を痛めるなど、故障者が相次いだ。

シーズン前半にはリーグトップの平均防御率を誇っていただけに、怪我さえなければ。という思いは強いだろう。

そこでメッツは、オフシーズンにフレディ・ペラルタ投手、トバイアス・マイヤーズ投手を獲得して層を厚くした。

それに加え、負担軽減策を導入し、できるだけ怪我人を減らす戦略を立てている。

同メディアは「6人ローテーションは、流行りや奇をてらった戦略ではない。生き残るための手段だ。

千賀のゴーストフォークは一級品だが、渡米以降、コンディション面の不安は常につきまとっている。

マクリーンは驚異的な身体能力を誇るが、これほど重い負荷を背負うのは初めてだ。

これだけの投手層があるのに、なぜ中4日で無理をさせる必要があるのか？

登板の合間に、もう一度夕日を眺める余裕を与えても良いはずだ」と伝えている。

