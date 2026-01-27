@media (min-width: 768px) {

横浜DeNAベイスターズは26日、新外国人のショーン・レイノルズ投手が来日したことを発表した。

レイノルズはアメリカ合衆国出身の27歳。203㎝、113㎏の体格を誇る右腕だ。

2016年MLBドラフト4巡目（全体113位）でマイアミ・マーリンズから指名され、外野手として入団。2021年に投手に転向すると、2023年にサンディエゴ・パドレスに移籍。

翌2024年にメジャーデビューし、同年は救援として9試合に登板して防御率0.82をマーク。迎えた昨季も19試合に登板（先発1試合）、0勝1敗2ホールド、防御率5.33の成績を残していた。

長身を活かしたストレートは常時150キロ半ばを計測。鋭い曲がりのスライダーと、タイミングを外すチェンジアップで空振りを奪う、本格派のリリーフ投手だ。

レイノルズは球団を通じ「無事に来日することができ、今はとてもワクワクしています。チームメイト、コーチ、監督、ファンの皆さんに会うのが待ち遠しいです。ベイスターズの一員としてチームの力になり、最高のシーズンにできるよう頑張ります」とコメント。

MLBで数々の強打者相手に投げ抜いてきた大男が、今季はハマの風に乗ってマウンドに上がる。

