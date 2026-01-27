Jリーグは27日、スマートフォン向けアプリゲーム『アイドリッシュセブン』とのコラボレーション企画を発表した。

発表によると、『Re:vale IDOLiSH7 TRIGGER ŹOOĻ × 明治安田Jリーグ百年構想リーグ』と銘打ったコラボレーション企画は、『アイドリッシュセブン』に登場する4組のアイドルグループ（Re:vale・IDOLiSH7・TRIGGER・ŹOOĻ）に所属の計16人が、『明治安田Jリーグ百年構想リーグ PR大使』として特別シーズンを盛り上げていくものとのこと。また、オリジナルコラボグッズ販売や『THE 国立 DAY』でのコラボ試合開催なども実施することを併せて伝えている。

コラボ企画の詳細は以下の通り。

■Re:vale IDOLiSH7 TRIGGER ŹOOĻ × 明治安田Jリーグ百年構想リーグ

▼オリジナルコラボグッズ概要

Re:vale・IDOLiSH7・TRIGGER・ŹOOĻのメンバーをデザインしたオリジナルコラボグッズを、オンラインおよび一部スタ

ジアムにて販売します。

・オンライン販売：2026年2月10日（火）12:00より、Jリーグ公式オンラインストアにて販売予定

・スタジアム販売：2026年3月7日（土）に『MUFGスタジアム（国立競技場）』で開催するコラボ試合にて販売を予定

▼コラボ試合概要

・対象試合：2026年3月7日（土） MUFGスタジアム（国立競技場）14:00KO 『明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド第5節 FC東京 vs 横浜F・マリノス』

・スペシャルプログラム（予定）：

試合のキックオフ前にアイドルからの応援メッセージをスタジアム内大型ビジョンにて投影予定

オリジナルコラボグッズの販売

※応援メッセージの放映時間は決定次第、特設サイト等でお知らせします

・チケット概要：

FC東京シーズンシート会員（SOCIO）優先販売：2026年2月7日（土）10:00

・FC東京ファンクラブ会員（OFFICIAL MEMBERSHIP）優先販売：2026年2月8日（日）10:00

・一般販売：2026年2月9日（月）10:00

※試合観戦チケットは「チケットFC東京（Jリーグチケット）」でご購入いただけます。

※その他の詳細については、2月上旬にお知らせする予定です。

▼交通広告概要

掲出期間：2026年2月2日（月）～2月8日（日）

掲出場所：都内駅広告

内容：Re:vale・IDOLiSH7・TRIGGER・ŹOOĻのメンバーをフィーチャーしたコラボビジュアルを掲出

※混雑回避のため、掲出場所の詳細は2026年2月2日（月）に特設サイト等でお知らせします

▼LINEスタンプ無料配布概要

配布期間：2026年1月27日（火）～2月23日（月）23:59

配布場所：LINE STORE

内容：Re:vale・IDOLiSH7・TRIGGER・ŹOOĻのメンバーをデザインしたLINEスタンプ（全16種）を無料配布

取得方法：Jリーグ公式LINEアカウント（LINE ID：@j.league）を友だち追加すると無料でダウンロードできます。

スタンプ利用期限：ダウンロードから180日

▼プレゼントキャンペーン

応募期間：2026年1月27日（火）～2026年2月23日（月）23:59

応募方法：特設サイトのキャンペーンページよりご応募いただけます。

賞品：「Re:vale IDOLiSH7 TRIGGER ŹOOĻ × 明治安田Jリーグ百年構想リーグ」オリジナルボール（非売品）

※当選者の発表は、賞品の発送をもってかえさせていただきます。

※応募にはJリーグIDの登録（無料）が必要です

■『アイドリッシュセブン』について

『アイドリッシュセブン』は「仲間と共に成長するアイドル」をキーコンセプトにしたメディアミックスプロジェクトです。スマートフォン向けアプリゲームを主軸にし、音楽、ライブイベント、アニメ、書籍など多岐にわたり展開しています。本作に登場するアイドルグループ Re:vale・IDOLiSH7・TRIGGER・ŹOOĻは、音楽活動を軸に幅広く活動を展開しています。