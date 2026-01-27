Mrs. GREEN APPLE、King Gnu、aiko、Official髭男dism、YOASOBI…「COUNTDOWN JAPAN 音楽チャート」今週のTOP10（1月24日（土）付）

グランジ・遠山大輔と潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜13:00～13:53）。1月24日（土）の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Apple MusicのWeekly チャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10（1月24日（土）付）を発表しました。ランキング圏外から再登場！ 同曲は、フジテレビ系 アスリート応援ソングとして書き下ろされ、2月6日（金）に開幕する「ミラノ・コルティナ冬季オリンピック」にも起用されています。初登場！ こちらは1月21日にリリースされた両A面シングルです。「うるわし」はテレビアニメ「うるわしの宵の月」のオープニング主題歌、「アザレアの風」は「うるわしの宵の月」のエンディング主題歌になっています。初登場！ ガールズグループオーディションプロジェクト「No No Girls」の最終選考まで進んだふみのが、1月11日にリリースしたソロデビューとなるデジタルシングルです。先週の8位から1ランクアップ↑ テレビアニメ「ハイスクール！奇面組」（フジテレビ系）のエンディング・テーマ。ラジオオンエアが好調で、2週連続のランクイン。先週3位から3ランクダウン↓テレビアニメ「花ざかりの君たちへ」オープニング主題歌が3週連続でランクイン。YOASOBIは、日本人アーティスト初となるアジア10大ドーム＆スタジアムツアー「YOASOBI ASIA 10-CITY DOME & STADIUM TOUR 2026-2027」の開催が発表されています。先週4位から1ランクダウン↓ テレビアニメ「ダーウィン事変」オープニング主題歌が、3週連続でランクイン！初登場！ こちらは、今月14日（水）にリリースされた47枚目のシングルです。aikoさんいわく、「泣き過ぎてハイになった状態」をモチーフにした楽曲だそうです。先週5位から2ランクアップ↑ 1月28日（水）にリリースされるファーストフルアルバム『コレクションアローン』のリード曲が、ラジオオンエアが好調で3週連続ランクイン。先週1位から1ランクダウン↓ テレビアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」のオープニングテーマが、2週連続でランクイン。YouTubeに公開されたミュージックビデオは、自身最速で1,000万回再生を突破しました。そして、今週の第1位は……？先週の2位から1ランクアップ↑ テレビアニメ「葬送のフリーレン」第2期のオープニングテーマが、Apple Music、Spotify、ラジオオンエア好調で2週連続のランクイン。――番組ではほかにも、ゲストパートにケツメイシ・RYOさんが登場。1月28日にリリースされるアルバム『ケツノポリス14』のお話などを伺いました。＜番組概要＞番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時：毎週土曜 13:00～13:53パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/countdownjapan/番組公式X： @JA_CDJ