高度な職人技が光るスカンジナビアデザインのクルーザー「Viknes10」が日本初上陸

高度な職人技と洗練された航海性能を併せ持つスカンジナビアデザインのクルーザー「Viknes 10」が、日本国内で初めて正規販売されることが決定した。ノルウェー発のモーターボートブランド、Viknes（ヴィクネス）のディーラー契約を国内で結んだのは兵庫県西宮市のオカザキヨットであり、同モデルは2026年3月より販売が開始される予定である。また、ジャパンインターナショナルボートショー2026（3月19日〜22日、横浜ベイサイドマリーナ他）で本邦初公開される運びとなっている。

ヴィクネスは1988年、ノルウェー西海岸・ベルゲン近郊でシヴェルツェン家によって創業された家族経営のボートビルダーであり、設計から建造までを自社で一貫して行う職人技に定評がある。フィヨルドや北海といった過酷な海域を想定した船づくりは、堅牢さと実用性を兼ね備え、日本国内でもスカンジナビア・クルーザーを愛する層から強い注目を集めることが期待される。

今回日本初上陸となるViknes 10は、既存のシリーズを進化させた最新モデルであり、全長約10mの扱いやすいサイズながら、広い船内空間と優れた操船性を両立するノルディック・クルーザーとして位置付けられる。フロントウィンドウを前傾させた印象的なフォルムと、荒天下でも安定した走行性能、ゆとりある居住性は、ウィークエンドの夫婦クルーズから家族でのロングクルージングまであらゆる海上の時間を上質に演出する。

欧州では同モデルが数々の賞にノミネート・受賞しており、「European PowerBoat of the Year 2025」へのノミネートや「Best of Boats 2025 – Best for Family」のファイナリスト入り、「Årets Motorbåt 2025（ノルウェー・ボート・オブ・ザ・イヤー）」の受賞など、トップレベルの評価を獲得している。さらに「Motor Boat Awards 2026」の「Best Family Cruiser」部門でも最終選考に残るなど、高い評価を得ていることが注目される。

Viknes 10の基本仕様は以下の通りである。全長約10.60m、全幅約3.52m、喫水1.15m、重量6,300kg。エンジンはヤンマー製ストレートシャフトを搭載し、出力440馬力を発揮。巡航速度22ノット、最高速度25ノットを実現し、燃料タンクは350L×2、清水タンク280L、温水タンク40L、定員12名という構成となっている。燃料種別はディーゼルであり、快適性と実用性を両立するスペックといえる。

船内は全面ガラス張りによる開放感ある空間を実現し、まるで自宅のリビングルームのような居住性を備える。ルーフは電動開閉式で、日本の多様な気候にも対応。エアコンを始めとした快適装備に加え、音響設備も充実し、長時間の航海でも快適に過ごせる設えとなっている。内装はヘリー・ハンセンの張地を採用し、シンクやギャレー設備にはノルウェーのNansen Interiør製品を組み込み、機能性とスタイルを高次元で両立する。また32インチテレビは未使用時に電動で収納でき、ソファ席で映画鑑賞も楽しめる仕様となっている。

クルーザー後方のアフトデッキには収納性に優れたエンクロージャーを搭載し、使い勝手に配慮した造りが随所に見て取れる。シャワーやトイレは独立したセパレート設計とし、スウェーデン製の高品質シャワーヘッドを装備。メインキャビンは広々とした寝室空間となっており、収納クローゼットや間接照明を配して、夜間の滞在も快適に過ごせる。ベッドマットレスにはヘリー・ハンセン製を採用し、大柄な大人2名がゆったりと寛げる設計となっている。

オカザキヨットの岡崎浩資朗代表取締役は、自身の長年にわたる輸入実績を背景に、北欧造船文化の魅力を高く評価する。北欧の造船職人が誠実かつ細部にこだわった造りを実現している点を強調し、Viknesブランドが持つ普遍的な美しさと品質の高さに深い共感を寄せる。岡崎氏は、家族経営である両社の共通性にも触れ、「自身が所有したいと感じる一艇」として自信を持って紹介する意向を示した。

Viknes社のクリスティアン・シヴェルツェン社長も、日本市場への進出を歓迎。35年以上にわたり培った技術と信頼を日本のユーザーにも提供できることを誇りに感じ、ノルウェーで形作られたこのモデルが、日本の海域や家族のクルーザーライフにも十分に応えると確信しているとコメントしている。

オカザキヨットはヨーロッパの高級ボート・ヨットの輸入・販売に長年取り組んできた企業であり、1992年の創業以来北欧・東欧艇の魅力をいち早く日本に伝えてきたパイオニアである。今回のViknes 10の導入は、豊かな海上時間を求めるマリンライフ愛好家に向けた新たな提案となる。

Viknes10（ヴィクネス・テン）

国内販売開始時期 2026年3月頃

詳細情報 https://okazaki.yachts.co.jp/new-boat/v10