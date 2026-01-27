ロッテは27日、球団公式チアパフォーマー「M☆Splash!!（エムスプラッシュ）」に、2026年新メンバーとしてAYANE、HARUHI、KOHARU、MASHIRO、MIKOTO、MIU、NAHO、YUIの8名が加入することになったと発表した。

2026年のM☆Splash!!は、新メンバー8名を加えた計22名で活動。新メンバーオーディションは、2025年10月6日から17日まで募集を行い、11月4日・5日に最終審査を実施した。その結果、総応募数220名の中から、上記8名が2026年新メンバーとして選出された。

なお、2026年シーズンのM☆Splash!!は、リーダーにYUKA（在籍9年目）が5年連続で就任し、サブリーダーにはYUKI（在籍4年目）が2年連続で就任。

さらに、REI（在籍2年目）が新たにサブリーダーに就任。新メンバーのお披露目は、3月にZOZOマリンスタジアムで開催されるオープン戦を予定している。

▼ リーダーYUKAコメント

「2026シーズンもリーダーを務めさせていただきます、YUKAです。今シーズンは新メンバー8名を迎え、22名で活動していきます！一人ひとりが異なる魅力を持ちながら、パフォーマンスでは一気に表情が変わる新メンバーとともに、これまでとは一味違うM☆Splash!!をお届けできるよう準備を進めています。みなさんにお会いできる日、そして一緒に応援できる日を、私たちも心から楽しみにしています！」