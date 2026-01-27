

今オフ、阪神タイガースから現役ドラフトで千葉ロッテマリーンズに加入した井上広大外野手が25日、インスタグラムを更新。昨年開かれた自身の結婚披露宴に出席した関係者に感謝の思いを示した。



投稿では、昨年12月に開かれた結婚披露宴を写真を公開。出席者のアカウントを並べ、「Special Thanks.」と綴ることで、記念となる日を共有した仲間への感謝を伝えている。



披露宴の写真には阪神時代のチームメイトである西勇輝投手や西純矢外野手らのほか、阪神OBの北條史也内野手（三菱重工West）、石川昂弥内野手（中日ドラゴンズ）、牧秀悟内野手（横浜DeNAベイスターズ）ら多数の現役選手・著名人の姿が見られる。



井上は、2019年ドラフト2位で履正社高から阪神に入団。189㎝、100キロの恵まれた体格を持つ右の大砲として、阪神では6年間プレーした。



しかし、捉えた時のパワーは目を見張るが、阪神で開花するには至らなかった。



心機一転、恵まれた体格を活かした長打力を本格開花させ、幕張の地で暴れまわる姿を期待したい。











【投稿】多数の現役選手・著名人の姿も！井上広大の披露宴がこちら

井上広大の公式インスタグラムより



