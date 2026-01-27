All Aboutが実施している「現金・預金に関するアンケート」から、2026年1月6日に回答のあった、東京都在住56歳女性の預金に関する考え方を見ていきます。
◆投稿者プロフィール
年齢・性別：56歳女性
同居家族構成：本人、配偶者（56歳）、子ども（22歳）
居住地：東京都
住居形態：持ち家（マンションなどの共同住宅）
雇用形態：派遣・契約社員
世帯年収：本人220万円、配偶者560万円
現預金：800万円
リスク資産：1930万円
◆「現預金の預け先として、普通預金と定期預金を利用」
現預金の預け先として「普通預金と定期預金」を利用しているという投稿者。
現在利用している定期預金は「オリックス銀行の定期預金1年もの（2026年1月時点で金利年0.85%）」だそうです。
定期預金の使い道としては、「医療費、生活防衛費、不慮の出費への備え、投資信託等の買い付け」を想定しているとのこと。
◆「リバランスの観点から現金比率を増やしたい」
手元に「現金・預貯金」はいくらあると安心か、との問いには、「医療費1000万円と生活防衛費500万円で、トータル1500万円」と回答。
「定年が見えてきた」ことをきっかけに、現金を多めに持とうと考えるようになったそうで、特に「民間の医療保険に加入していないので、医療費として1人500万円」は必要だと感じていると言います。
現在の資産配分は「現金3割、リスク資産7割」と、リスク資産の比率がやや高め。本来は「リスク資産5割」が理想と考えていたものの、「相場が大きく下落した時にリスク資産を購入」する場面があり、近年はリスク資産の比率が高まってきたとのことです。
今後については、前述のようにライフステージの変化による「リバランス」の観点から「現金比率を増やしたい」と語られていました。
※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
文＝あるじゃん 編集部