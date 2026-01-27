@media (min-width: 768px) {

侍ジャパン 最新情報

今春のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向け、侍ジャパンの本気度がはっきりと示された。日本代表の井端弘和監督は26日、今大会の代表メンバーを発表し、過去最多となる8人のMLB所属選手が名を連ねることが明らかになった。米公式サイト『MLB.com』が報じている。

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手、山本由伸投手は、前回大会で世界一を成し遂げた中心メンバーとして再び選出。

さらに、シカゴ・ホワイトソックスと契約した村上宗隆内野手、トロント・ブルージェイズ入りした岡本和真内野手、前回大会を負傷で欠場したシカゴ・カブスの鈴木誠也外野手ら、豪華な顔ぶれが揃った。なお、残る1枠については最終調整中で、後日発表される予定だ。

一方で、前回大会のメンバーのうち、ドジャースの佐々木朗希投手とセントルイス・カージナルスのラーズ・ヌートバー外野手は選考外となった。佐々木は負傷に苦しんだルーキーシーズン送り、ヌートバーは今オフに両かかとの手術を受けた影響が考慮された。

連覇が期待される侍ジャパンについて同サイトは「日本の2026年代表チームは前回の優勝メンバーから15名を再招集した。これは、WBC連覇を目指すチームに類まれな層の厚さと経験をもたらすだろう」と言及した。

