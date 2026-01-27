元ブラジル代表DFマルセロ氏の息子が、父の古巣であるレアル・マドリードとプロ契約を締結したようだ。

偉大な父を持つFWエンツォ・アウヴェスは2009年生まれの現在16歳。U－17スペイン代表にも名を連ねるストライカーは、2017年夏にレアル・マドリードの下部組織に加入し、今シーズンはアルバロ・アルベロア監督（現：トップチーム監督）のもとでカスティージャ（リザーブチーム）デビューを飾った。スペイン紙『アス』によると、プロ契約は以前から合意されていたが、現地時間26日に契約書へのサインをもって正式に締結されたという。

移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏も、E・アウヴェスが最初のプロ契約を締結したことを伝えつつ、「エンツォは将来の巨大な才能と見なされており、レアル・マドリードの長期的プロジェクトの一員になるだろう」と指摘している。

契約書へのサインには両親も同席した模様。E・アウヴェスは自身の公式インスタグラム（＠enzoalvesv）にその時の写真を投稿しつつ、「初めてのプロ契約にサインできて嬉しいよ！ アラ・マドリー！」と喜びを綴っている。



マルセロ氏は現役時代にレアル・マドリードで公式戦通算546試合に出場し、38ゴール104アシストをマーク。5度のチャンピオンズリーグ（CL）制覇を含む合計25個ものタイトル獲得に大きく貢献した。E・アウヴェスも父と同じく『サンティアゴ・ベルナベウ』で輝きを放つことができるだろうか。

