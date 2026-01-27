@media (min-width: 768px) {

大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは2年連続でワールドシリーズを制したが、積極的な補強を続けている。その背景には、昨季のワールドシリーズでのフィラデルフィア・フィリーズとの激闘があることが判明し、積極補強に肯定的な意見も出てきたようだ。米メディア『ザット・ボールズ・アウタ・ヒア』のマット・グラゼル記者が言及した。

ドジャースは昨季のディビジョンシリーズでフィリーズを4勝1敗で退けたものの、その内容は決して楽なものではなかった。強力打線がフィリーズ先発陣に封じ込められ、シリーズを分けたのは、わずかな際どいプレーだったという。

連覇を果たした王者でさえ、自分たちを完成形とは見ていないため、今オフの積極補強につながっているようだ。

すでに大谷翔平選手やムーキー・ベッツ内野手らといったスター選手を擁している戦力に対し、ドジャースはエドウィン・ディアス投手を3年6900万ドル（約106.7億円）、カイル・タッカー外野手を4年総額2億4000万ドル（約371.3億円）の大型契約で獲得した。

毎年のように補強を続けるドジャースについてグラゼル氏は「フィリーズファンや他球団のファンは快く思わないかもしれないが、ドジャースの手法は称賛に値する。悪の帝国と呼ばれるのも、勝敗に関わらず成功を収め続け、常に改善を追求する姿勢の賜物だ」と言及した。

