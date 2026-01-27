@media (min-width: 768px) {

#sp-ad { display: none; }

}

ベースボールチャンネルが制作する『DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル』の第5回ライブ配信が1月26日に行われた。

[sp_ad]

今回の配信では、大リーグ評論家の福島良一氏、MLB実況などで活躍する下村泰司氏がゲスト出演した。

番組では、今季からMLBでプレーする村上宗隆のWBCでの起用法について話が及んだ。

村上は今オフにシカゴ・ホワイトソックスに入団し、今年3月開催のWBC日本代表にも選出された。代表にはブルージェイズの岡本和真も選出されており、どちらがファースト、サードを守るのかもポイントになる。

この点について福島氏は、「サードは村上です。ホワイトソックスは条件付きで村上を送っていると思う」と、自身の見解を示した。

その理由として、「普段ならこの期間中はキャンプで一塁の練習をすべきところなんだから、サードを守ってたら意味がない」と語り、WBCでの起用法が今後のMLBキャリアにも影響すると示唆した。

また福島氏は番組内で、WBCに出場する各国の戦力や優勝候補についても独自の見解を述べている。

（文：DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル）

【動画】「これで負けたらおしまい」MLB評論家が挙げたWBC“優勝本命国”は？

「DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル」の公式YouTubeより

[sp_ad]

【関連記事】

【了】