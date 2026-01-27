「お買い得になる」ドジャース、元所属選手が厄介な存在に！？　米メディ…

@media (min-width: 768px) {

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、メジャーでもトップクラスの巨大戦力を擁している。その分、競争や選手の入れ替えも激しいが、昨季途中にチームを追われたルイス・ガルシア投手は今季厄介な存在になるかもしれない。米メディア『ニューズウィーク』が報じた。

ガルシアは昨年2月にドジャースとマイナー契約を結ぶと、翌3月にメジャーへ昇格。しかし、28登板で防御率5.27と安定感を欠いたこともあり、同年7月に自由契約となった。

ドジャース退団直後にワシントン・ナショナルズへ移ったが、10登板で防御率0.90と復調の兆しを見せていた中、同年7月末に今度はロサンゼルス・エンゼルスへトレード移籍。そこでも20登板で防御率2.00とまずまずの数字を残していたが、今オフはフリーエージェント（FA）になっていた。

その後、日本時間22日にニューヨーク・メッツとの契約が発表されたが、同メディアは「メッツはクローザーのエドウィン・ディアス投手や、トレード期限までに獲得したライアン・ヘルズリー投手、タイラー・ロジャース投手を失った。だが、デビン・ウィリアムズ投手とルーク・ウィーバー投手の加入でその損失はある程度相殺されるだろうし、ガルシアは中盤のイニングで頼りになるリリーフとなるはずだ。彼のbWARは0.8でリリーフとしては印象的な数字であり、同様の成績を残すことができれば、メッツにとってはお買い得な選手になる可能性がある」と記している。

