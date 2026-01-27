「巻き返しは十分可能」今永昇太ら投手陣、過小評価され過ぎ？　米メディ…

@media (min-width: 768px) {

今永昇太 最新情報

シカゴ・カブスは2年連続のプレーオフ進出を目指し、オフシーズンには複数の選手を獲得したり再契約した。昨季よりも強力な先発ローテーションを築くと予想されるが、それほど期待値は高くなく、過小評価されていると米メディア『ラウンドテーブル』が報じている。

特にマイアミ・マーリンズからトレード移籍してきた27歳のエドワード・カブレラ投手の存在は大きい。

昨季は26試合に登板し8勝7敗、防御率3.53、奪三振150をマーク。

キャリア最高のシーズンを送っており、上り調子と言える実力者だ。

2026シーズンは、マシュー・ボイド投手、ケイド・ホートン投手、ジェイムソン・タイヨン投手、今永昇太投手、ジャスティン・スティール投手といった選手たちでローテーションが形成されると考えられる。

しかし、FanGraphsやZiPSなど複数の予測システムは厳しめに見積もっており、高い評価を受けているとは言い難い状況だ。

それを踏まえ、同メディアは「悲観的な予測が出ているものの、カブレラの加入によって再編されたカブスの先発ローテーションは、数字が示す以上の可能性を秘めている」と反論。

続けて「彼らは、もう少し評価されて然るべきだろう。

昨季終盤のボイドと今永の不調が記憶に残りがちだが、実際には予測以上の力を持つ陣容だ。

ボイドは経験豊富なベテランで、年間を通して低い防御率を維持できる。

今永も2025年はキャリアワーストの年だったが、巻き返しは十分可能である。

実際、昨季前半は防御率2.40と好投しており、後半戦で失速しただけだ」と伝えている。

