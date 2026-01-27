「オファーを待っている」菅野智之、MLB残留に一本化！　米メディアが太鼓…

@media (min-width: 768px) {

#sp-ad { display: none; }

}

菅野智之 最新情報

2025年にボルチモア・オリオールズでプレーした36歳の菅野智之投手は、1月下旬になっても去就不透明となっている。そのためNPBに復帰するとの見方も強くなっていたが、その選択肢を完全に消し去った。MLB残留に一本化したと、米メディア『ヤードバーカー』が報じている。

菅野は昨オフに読売ジャイアンツからオリオールズへ移り、30試合に先発し10勝10敗、防御率4.64、奪三振106をマーク。

[sp_ad]

ベテランかつルーキーシーズンでありながら、一定の成績を残し、最下位に低迷したチームの中でも一際目立つ活躍を見せている。

しかし、オリオールズが再契約を望まなかったことで、菅野はフリーエージェント（FA）として次の所属先を探すことになった。

そんな中、同メディアは「菅野が日本のプロ野球に復帰する予定はなく、複数の球団と連絡を取り合っており、オファーを待っている状況だ」と伝えている。

メジャーリーグでのキャリアに終止符を打たず、今年もMLBでプレーする道を選んだようだ。

同メディアもその姿勢を支持しており「菅野は、適した環境であればメジャーリーグで十分に戦力となり得る存在だ」と太鼓判を押している。

その理由として「全盛期の菅野ではなくなったとはいえ、メジャーリーグのローテーション後方を支える駒としては十分に現実的な選択肢となる。

オリオールズでは中4～5日で安定して登板し、30試合に先発。

そのタフネスぶりは、故障リスクを抱えるチームや、若手中心の先発陣を持つ球団にとって大きな魅力となる。

また、本拠地球場が変わることで、パフォーマンス向上が見込める可能性もある。

オリオール・パークは昨季、ホームランに関するパークファクターが121（平均は100）と、MLBで2番目に打者有利な球場だった。

2026年に向けては、マーリンズ、ジャイアンツ、レイズといった球団が、菅野にとって理想的なフィット先になるかもしれない」と説明した。

【関連記事】

【了】