ブライトンは26日、女子日本代表（なでしこジャパン）FW清家貴子との契約延長を発表した。新たな契約期間については明かされていない。

清家は1996年8月8日生まれの現在29歳。2015年に浦和レッズレディースユースから三菱重工浦和レッズレディースに昇格すると、2023－24シーズンのWEリーグでは最優秀選手賞（MVP）、得点王、ベストイレブンの個人3冠に輝く大活躍を見せた。2024年夏にブライトンへ移籍し、ウィメンズ・スーパーリーグ（WSL）デビュー戦でハットトリックを達成。ここまで公式戦通算37試合で11ゴールをマークしており、昨シーズンはリーグの年間MVP候補にも選出された。

清家との契約延長に際し、ブライトンの女子チームでマネージングディレクター（MD）を務めるゾーイ・ジョンソン氏は次のようなコメントを発表している。

「キコがブライトンに未来を託す決断を下してくれたことを非常に嬉しく思う。彼女は2024年7月の加入以来、このクラブのキープレーヤーとして活躍している。ピッチ内外で常にその実力を発揮しており、このクラブでのキコの将来に期待が膨らむ」

なお、ブライトンには清家のほかに南萌華と角田楓佳も在籍。ここまで13試合を消化した2025－26シーズンのWSLでは5勝2分6敗の成績を収め、12チーム中6位につけている。

