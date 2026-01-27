パリ・サンジェルマン（PSG）は27日、バルセロナからU－18スペイン代表MFドロ・フェルナンデスが完全移籍加入することを発表した。

契約期間は2030年6月30日までで、背番号は「27」に決定。移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏によると、PSGはバルセロナが設定していた契約解除金の600万ユーロ（約11億円）を上回る820万ユーロ（約15億円）を支払い獲得へ漕ぎ着けたようだ。

ドロは2008年1月12日生まれの現在18歳。スペイン人の父とフィリピン人の母の間に生まれ、2022年にバルセロナのカンテラに入団した。バルセロナ・アトレティックを主戦場に活躍すると、昨年夏のアジアツアーのメンバーに名を連ね、ヴィッセル神戸との親善試合で得点。昨年9月に17歳でトップチームでの公式戦デビューを飾り、ここまで公式戦通算5試合に出場していた。

また、世代別のスペイン代表にも名を連ねており、U－18チームでは3試合に出場している。

フランス屈指の名門へ活躍の場を移したドロは、クラブ公式サイトを通じて次のように喜びを語っている。

「PSGに加入できたことをとても嬉しく、光栄に思う。僕と家族にとって大きな誇りだ。PSGは僕が子供の頃から応援してきたビッグクラブであり、偉大なレジェンドたちが歴史を築いてきた場所だ。このユニフォームを着てプレーし、すべてを捧げることにとても興奮しているし、モチベーションを高めているよ」

【動画】PSGがバルサから“若き逸材”ドロ・フェルナンデスを獲得！