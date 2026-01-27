ドルトムントは26日、チェルシーからレンタル移籍加入していたアルゼンチン人DFアーロン・アンセルミーノについて、レンタル移籍契約を即座に解消し、チェルシーへ復帰することを発表した。

アンセルミーノは昨年8月、チェルシーからドルトムントへのレンタル移籍が決定。当初、レンタル移籍期間は2026年6月30日までと発表されていた。今シーズン、アンセルミーノはケガに悩まされながらも、公式戦10試合のピッチに立って1得点をマーク。ドルトムント側の発表によると、チェルシーが25日の夜、アンセルミーノのレンタル移籍契約に付随していた早期契約解消の条項を発動したために、このタイミングでチェルシーに復帰することが決まった。

アンセルミーノは2005年4月29日生まれの現在20歳。12歳で母国の名門ボカ・ジュニオルスのアカデミーに入団すると、各カテゴリーを順調に踏破し、2023年6月にはプロ契約を締結するとともにトップチームデビューを飾った。若きセンターバックとして国内外から注目を集め、2024年夏にチェルシーへの完全移籍が決定。半年間はレンタル移籍の形でボカ・ジュニオルスに残留し、昨年1月にチェルシーへ合流したが、公式戦での出場機会はFIFAクラブワールドカップ2025の1試合のみにとどまっていた。

現在、チェルシーではイングランド代表DFレヴィ・コルウィルや同DFトシン・アダラビオヨら、センターバックに負傷者が発生している。このような状況を受けて、アンセルミーノは保有元へ戻り、“ブルーズ”の一員として飛躍を目指すこととなった。

【ハイライト動画】アンセルミーノにとってのドルトムント最終戦