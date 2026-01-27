元プロ野球選手で野球解説者の佐々木主浩氏が、YouTubeチャンネル『名球会チャンネル』で公開された動画に出演。メジャー挑戦する選手に「すごい金額で行ってほしくない」理由を語った。

佐々木主浩氏

メジャー挑戦する選手に「すごい金額で行ってほしくない」理由

この動画では、「メジャーと日本の比較」をテーマにトーク。メジャーの“お金”の話になり、スコット・ボラス氏の名前が挙がった流れで、松井稼頭央氏が「やっぱり違うんですね?」と尋ねると、佐々木氏は「ボラスはやっぱりすごい」と返答する。

また、上原浩治氏が「ボラスが代理人につくと、結局お金の部分ってすごく高くなるじゃないですか? それは期待値ももちろん高いんですけど、失敗例も結構あるじゃないですか」と聞くと、佐々木氏は「吉田正尚はボラスでしょ?」と確認しながら、「ボラスだからあの金額を取れたっていうのもあるし。だから、あまりにも高い金額で行くと、プレッシャーになるから、すごい金額で行ってほしくないんだよね」と持論を展開。

続けて、その理由を「まだ若いから、(活躍すれば)どんどん上がっていくから。だから、最初はあまり盛らないほうが(いい)。ある程度のほうがいい」と説明していた。