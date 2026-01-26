「感銘を受けている」ドジャース、MLBトップがチーム運営を絶賛！？　米メ…

@media (min-width: 768px) {

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、2020年以降ワールドシリーズ（WS）を3度制するなど圧倒的な強さを誇っている。資金力に優れているだけなどと揶揄されることも多いが、MLBコミッショナーのロブ・マンフレッド氏はそうは思わないようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

同メディアは「同氏はWFANスポーツラジオに出演し、ドジャース球団の素晴らしい仕事ぶりを評価した」としつつ、「ドジャースが成し遂げてきたことには感銘を受けている。収益面で素晴らしい仕事をし、野球界にとっても素晴らしい決断を下した。そして、この2つを両立させるのは想像以上に難しいことだ。そして、彼らがしてきたことはすべて、完全にルールの範囲内で行われてきた」という同氏のコメントを紹介。

続けて、「同氏は昨季開幕前にもこの話題に触れていた。ファンや他のオーナーからは、ドジャースが野球を台無しにしているとの批判が出ており、中にはロサンゼルスがルール違反をしている、あるいは特別扱いを受けていると誤った主張をする者もいる。しかし、同氏はドジャースを模範的な組織として宣伝し、それらの考えに反対している」と記している。

相応のコストをかけて戦力を整え、シーズンで結果を出すことで収益を伸ばし、得たお金をまたチームに投資する。好循環を確かなものにしているドジャースには見習うべき点も多いようだ。

