「双方にとって有益となり得る」ドジャース、ついに主力選手をトレード放…

大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは、大谷翔平選手や山本由伸投手といった近年のMLBでも屈指と評される先発ローテーションを完成させた。その一方で、あまりにも豪華な投手陣が若手投手の登板機会を奪い、放出候補となるという問題を生んでいる。スペイン紙『マルカ』のオリビア・パーカー記者が言及した。

ドジャースは昨オフ、2度のサイ・ヤング賞を誇るブレイク・スネル投手と佐々木朗希投手を迎え入れた。すでに大谷、山本、タイラー・グラスノー投手という柱が存在しており、先発陣はまさに夢のローテーションと呼べる布陣だ。

その代償として、若手投手に十分な出場機会を与える余地がなくなりつつある。そうした中で放出候補として名前が挙がっているのが、ボビー・ミラー投手だ。

ミラーは2020年のドラフト1巡目指名で入団し、2022年にMLBデビュー。翌年には22試合に先発して11勝4敗と鮮烈な活躍を見せ、一躍将来のエース候補として注目を集めた。しかし、その後は成績が低下し、マイナー降格やブルペン起用を経験するなど、期待通りの成長が描けていない。

動向が心配されるミラーについてパーカー氏は「彼の契約は金銭面では負担にならないが、ドジャースは即戦力を目指すロースターに彼の価値が適合するか評価中だ。トレードは双方にとって有益となり得るだろう」と言及した。

