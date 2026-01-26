@media (min-width: 768px) {

#sp-ad { display: none; }

}

俊足と守備力を武器に将来を嘱望される若手内野手。一軍での出場機会は限られたが、ファームでは高いパフォーマンスを示しており、育成視点と即戦力重視の方針次第で判断が分かれそうだ。

若手内野手の扱い

浦田俊輔

[caption id="attachment_246768" align="aligncenter" width="530"] 読売ジャイアンツの浦田俊輔（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投左打

・身長／体重：171cm／67kg

・生年月日：2002年8月30日（23歳）

・経歴：長崎・海星高 - 九州産業大

・ドラフト：2024年ドラフト2位（巨人）

・2025年成績：22試合出場、打率.208（53打数11安打）、4打点

[sp_ad]

ルーキーイヤーの2025年は一軍出場こそ限られたが、二軍では飛躍を予感させる成績を残した浦田俊輔。期待の若手選手だが、様々な事情を踏まえると、プロテクトの判断は分かれると予想されていた。

九州産業大から2024年ドラフト2位で読売ジャイアンツに入団。ルーキーイヤーから俊足を買われ、開幕一軍スタートを切った。

だが、一軍では22試合の出場にとどまり、打率.208と目立つ数字は残せず。シーズンの大半をファームで過ごした。

それでも、二軍では91試合出場、打率.280、16打点、20盗塁と持ち味を発揮。二遊間を中心に複数ポジションをこなし、守備面で高いパフォーマンスを示した。

プロ2年目の2026年は、一軍でのブレイクに期待がかかっている。

[sp_ad]

一方、楽天では宗山塁の入団や黒川史陽の台頭など、二遊間は充足している状況。俊足巧打の内野手は補強ポイントには合致していない。

他のポジションを厚めにプロテクトすると、リストから外れていた可能性も否定できないだろう。

【関連記事】

【了】