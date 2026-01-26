バルセロナに所属するスペイン代表FWラミン・ヤマルが、代表とクラブでの通算ゴール＆アシスト数を「100」に乗せた。

ラ・リーガ第21節が25日に行われ、バルセロナはオビエドと対戦。前半はスコアレスで終えたものの、後半に入ると立ち上がりの52分、敵陣でのボール奪取から最後は同代表MFダニ・オルモが狙い澄ましたシュートを沈め、バルセロナが先手を取る。続く57分にも相手のミスを誘発したブラジル代表FWハフィーニャがループシュートで追加点を奪うと、73分にはダニ・オルモからのパスを受けたヤマルが圧巻のバイシクルシュートを沈め、最終的に3－0でバルセロナが完勝していた。

同試合のゴールにより、ヤマルのバルセロナにおける通算ゴール数は「36」に到達。アシスト数の「46」に加え、スペイン代表でのゴール数「6」、アシスト数「12」を足した数字が「100」に到達した。

ヤマルがバルセロナのトップチームデビューを飾ったのは、2023年4月29日のこと。弱冠15歳でデビューを飾ると、翌2023－24シーズンには主力に定着。同年8月27日に行われた同シーズンのラ・リーガ第3節ビジャレアル戦で初アシスト、10月8日の第9節グラナダ戦で初ゴールを奪った。バルセロナでの初アシストを記録してから、初ゴールを奪うまでの期間には、“ラ・ロハ”の一員としてデビューも飾り、スペイン代表初出場だった同年9月8日のジョージア代表戦で得点をゲット。以降の活躍は知っての通りで、スペイン代表としてのEURO2024優勝や、昨季の国内3冠（ラ・リーガ、コパ・デル・レイ、スーペルコパ・デ・エスパーニャ）に大きく貢献した。

バルセロナ＆スペイン代表でゴールとアシストの総数が「100」に到達したヤマルの年齢は、オビエド戦の時点で18歳6カ月12日。バルセロナでの初アシストからおよそ2シーズン半で、驚異の活躍を見せているが、今後のヤマルはどのような記録を樹立していくのだろうか。

