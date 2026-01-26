ミランがフランス代表GKマイク・メニャンと新契約を締結することが決定的となった。24日、イタリアメディア『ガゼッタ・デロ・スポルト』が報じた。

現在30歳のメニャンは、2021年夏にリールからミランへ完全移籍加入。同年夏に退団したイタリア代表GKジャンルイジ・ドンナルンマ（現：マンチェスター・シティ）の後釜として迎え入れられると、即座に“ロッソネロ”の守護神に定着した。これまでに公式戦通算188試合でゴールマウスを託されており、2021－22シーズンにはセリエA優勝にも貢献。キャプテンに就任した今季も、ここまで公式戦25試合に出場し、11のクリーンシート（無失点試合）を記録するなど、ミランにとって欠かせない守護神として活躍している。

そんなメニャンとミランの現行契約は今年6月30日に満了を迎える。昨年夏の移籍市場ではチェルシー移籍に近付いており、直近でも複数のビッグクラブからの関心が報じられるなど、去就には大きな注目が集まっていた。

だが、今回の報道によると、メニャンはミランに忠誠を誓い、新契約にサインすることで合意したようだ。残留を望んだのはクラブだけでなく、メニャン陣営も同様で、相思相愛の状況だったという。新契約期間は2031年6月30日までの5年間で、給与は現行の倍額にまで跳ね上がるとのこと。具体的な年俸は500万ユーロ（約9億円）で、ボーナスが最大200万ユーロ（約4億円）の最大700万ユーロ（約13億円）。ポルトガル代表FWラファエル・レオンと並び、チーム内最高給を手にすることになりそうだ。

残すはサインのみの状態で、完了次第、正式発表が行われる見込み。なお、アメリカ資本となって以降のミランは、ベテランに対して短期契約を結ぶ方針を続けてきたが、メニャンとの新契約は“例外”と呼べるものとなりそうだ。

