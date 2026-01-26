SixTONES髙地優吾「もう盛りだくさんです！」初のベストアルバム『MILESixTONES -Best Tracks-』の魅力を語る

グランジ・遠山大輔、潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜 13:00～13:53）。1月17日（土）の放送には、ゲストにSixTONES・髙地優吾（こうち・ゆうご）さんが登場！ 1月21日（水）リリースのベストアルバム『MILESixTONES -Best Tracks-』について伺いました。

◆初ベストアルバムがリリース！

遠山：SixTONESは、1月21日（水）にベストアルバム『MILESixTONES -Best Tracks-』リリースということで。

遠山・潮：おめでとうございます！

髙地：ありがとうございます！

遠山：全形態共通で24曲が収録されていて、紗理菜ちゃんと「この曲が好き」「あの曲が好きだ」ってずっと言い合っていて。

潮：私もこのアルバムを聴かせていただいて、なかでも「Good Luck!」が“頑張れ”じゃなくて“ありのままでいいんだよ”って、優しく背中を押してくださっているように感じました。MVも拝見したんですけど、明るめな曲調なので、もうちょっとポップなお洋服とか衣装でもいいのかなと思うところを、皆さんスーツで……。

髙地：黒スーツで歌っていますね。

潮：それがすごくカッコよくて、とっても元気をいただきました。

髙地：うれしいです、ありがとうございます。SixTONESって「ギラギラ」「オラオラ」なイメージもあると思うんですけど、こういうかわいい楽曲といいますか、背中を押せるような……一応アイドル事務所なんでね（笑）。「アイドル的なこともできますよ」っていうところもありつつ、でも「衣装はクールにカッコよくいこう」ってことで黒スーツを着ているので、意図をちゃんと捉えてくれてすごくうれしいです。

潮：あと、「ふたり」のようなバラードもたくさん入っていますよね？ 私は「ふたり」を聴いて「ここに帰ってきて」を聴いて、また「ふたり」を聴いてみたいな、ずっと聴きたくなるような……。

髙地：いいですね！ ちゃんとSixTONESの沼に片足を突っ込んでくれて（笑）。聴き方を分かってくれていますね。

潮：たくさん聴かせていただきました（笑）。

遠山：「ここに帰ってきて」の次に「バリア」が来るじゃないですか。めっちゃいいですね！

髙地：「バリア」はいいですよ！ イントロからつかまれる感じもいいですし、振り付けもキャッチーでかわいかったり、お客さんも真似できるような振り付けがあったりして。聴き心地もいいですけど、SixTONESのちょっとトガった感じも出せていたりして、バッチリ合っている感じはしますね。

◆初回盤にはジュニア時代に歌っていた楽曲も収録

潮：『MILESixTONES -Best Tracks-』通常盤のボーナストラックには、SixTONESの皆さんによるプロデュース曲6曲を収録。初回盤Aには、これまで音源化されていなかった SixTONESのジュニア時代の楽曲5曲を収録。そして、初回盤BにはSixTONESの皆さんが、ジュニア時代にカバーしていた先輩グループの楽曲5曲が収録されています。

髙地：そうなんですよ、もう盛りだくさんでございます！

遠山：だね！

髙地：SixTONESは、今までペアで楽曲をやらせてもらったりしたんですけど、それがちょうど1周したので、ベストアルバムのタイミングで「せっかくだから、一人ひとりがほかの5人をプロデュースしてみようよ」っていうことで作らせていただいきました。本当に個性豊かな6曲が集まったなと思います。

また、今回のベストアルバムでジュニア時代にもらっていた楽曲を全部詰め込んだので、これでジュニア時代の楽曲は全部放出した形になっています。あと初回盤Bの先輩曲というのは、やっぱり、ジュニア時代は自分たちの楽曲をもらうことがすごく少なくて、先輩の楽曲を歌わせてもらうことが多かったので、お世話になったその楽曲を入れさせていただいた感じです。

次回1月31日（土）の放送は、4人組ポップスバンド・レトロリロンの涼音さん（Vo.＆Ag,）とmiriさん（Key.）をゲストに迎えてお届けします。

