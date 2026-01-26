インテルは26日、ディナモ・ザグレブからU－18クロアチア代表DFレオン・ヤキロヴィッチが完全移籍加入することを発表した。当面はU－23チームでプレーすると伝えられている。

クラブから契約の詳細は明かされていないものの、『スカイ・イタリア』によると、移籍金は250万ユーロ（約4億6000万円）ほどだという。ボーナスは最大で200万ユーロ（3億6000万円）のため、最大で450万ユーロ（約8億2000万円）の契約となる可能性がある。また、ディナモ・ザグレブが将来のヤキロヴィッチの移籍金の10％を手にできるセルオン条項も付随しているようだ。

ヤキロヴィッチは2008年1月16日生まれの現在18歳。191cmの体格を誇る、左利きのセンターバックだ。

2019年夏に母国の名門として知られるディナモ・ザグレブの門を叩き、同クラブのアカデミーで研鑽を積んできた。2024年5月には弱冠16歳にしてトップチームデビューを飾っており、各年代別のクロアチア代表としても活躍。昨年11月に行われたFIFA Uー17ワールドカップ カタール2025でも全4試合にフル出場した。また、父はチャンピオンシップ（イングランド2部）のハル・シティを率いるセルゲイ・ヤキロヴィッチ氏で、現在は日本代表MF平河悠を指導していることでも知られる。

まずはU－23チームでイタリアの水に慣れることになると予想され、インテルは将来の戦力に投資した形。ミランに所属する同代表MFルカ・モドリッチや、マンチェスター・シティに所属する同代表DFヨシュコ・グヴァルディオールら、数々の名選手を輩出してきたディナモ・ザグレブから、“スター候補生”と期待されて“ネラッズーロ”に迎え入れられることとなった。

