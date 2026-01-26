@media (min-width: 768px) {

ドジャース 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースのダルトン・ラッシング捕手を巡り、再びトレードの噂が浮上している。補強を進めるボストン・レッドソックスが、捕手陣の補強を目的にドジャースへ接触しているようだ。米メディア『ボソックス・インジェクション』のケイティ・マンガネリ記者が言及した。

レッドソックスは今オフ、投手陣の補強を進める裏で捕手の強化も模索してきた。J.T.リアルミュート捕手の獲得を検討したほか、ビクトル・カラティーニ捕手にも関心を示したが、いずれも契約には至らなかった。

そこで、候補の1人としてラッシングの名前が浮上しているという。ドジャースと具体的な交渉が行われているかどうかは不明だが、少なくとも接触があったことは事実とされている。

ラッシングはドジャースの球団トッププロスペクトとして評価されていた捕手で、間もなく25歳を迎える。レッドソックスが過去のドジャースとのトレードが失敗に終わっていることから慎重論もあるが、検討の余地はあるだろう。

急浮上しているラッシングのトレードについてマンガネリ氏は「彼は守備が不安定で、ドジャースがレッドソックスから無防備に奪い取る傾向があることを考慮すると、リスクを伴う補強となる可能性がある。しかし彼はまだ若く、経験を積むことで成長するだろう」と言及した。

