DeNAは26日、ショーン・レイノルズが来日したことを発表した。
レイノルズは球団を通じて「無事に来日することができ、今はとてもワクワクしています。チームメイト、コーチ、監督、ファンの皆さんに会うのが待ち遠しいです。ベイスターズの一員としてチームの力になり、最高のシーズンにできるよう頑張ります」とコメント。
レイノルズは21年途中に野手から投手に転向。昨季はメジャーで19試合に登板して、0勝1敗2ホールド、防御率5.33の成績を残した。
DeNAは26日、ショーン・レイノルズが来日したことを発表した。
レイノルズは球団を通じて「無事に来日することができ、今はとてもワクワクしています。チームメイト、コーチ、監督、ファンの皆さんに会うのが待ち遠しいです。ベイスターズの一員としてチームの力になり、最高のシーズンにできるよう頑張ります」とコメント。
レイノルズは21年途中に野手から投手に転向。昨季はメジャーで19試合に登板して、0勝1敗2ホールド、防御率5.33の成績を残した。
本記事は「ベースボールキング」から提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。
他媒体からの提供記事の情報について
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。