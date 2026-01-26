すみれ 旅行の荷造りは「最後に30分でバーン」!? 豪快なパッキングに世界を飛び回るHIROMI＆FUKAMIも驚き

すみれとHIROMI＆FUKAMIが、美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMのラジオ番組「KOSÉ Find My Beauty」（毎週日曜9:00～9:30）。ゲストのライフスタイル、美容メソッドやルーティンなどを紹介します。（※今回のMCはすみれとHIROMI＆FUKAMI）。 2025年12月28日（日）、1月4日（日）、11日（日）の年末年始スペシャル回は、MC3人でお届けしました。すみれとHIROMI ＆ FUKAMIが久しぶりに3人揃って、たっぷりトーク！ 世界中を飛び回った仕事の裏話などについて語り合いました。▶▶この番組内容は「TOKYO FMポッドキャスト」やスマホアプリ「Spotify」などの音声配信サービスでもお楽しみいただけます。FUKAMI：2025年最後の放送、HIROMIちゃんが久々にMCに戻ってきてくれました～！HIROMI：やっと呼んでくれましたね（笑）。すみれ：あなたが大忙しだから呼びづらかったんですよ（笑）。一番飛び回っていますよね。2025年はどこへ行きましたか？HIROMI：今年は結局、同じところばかりですよ。お仕事で行っているので。パリ、ニューヨーク、ロサンゼルス……。FUKAMI：えっ、でもバルセロナなど、普段とは違うところもいろいろ行っていたじゃない。HIROMI：あ、たしかに。行っていましたね（笑）。あと、どこへ行ったかしら。FUKAMI：年始は私たち双子でタイへ行きました。すみれ：あとはマレーシアとかも。HIROMI：そうですね。結構いろいろ行きましたが、正直なところ「どこに行きましたか？」「どうでしたか？」と聞かれても、仕事で行っているので全然ワクワクしなくなってしまいました（涙）。こうしておじさんになってくると、心があんまり動かなくなるのだなと実感してしまって。すみれ：やめてください（笑）。HIROMI：いや、そういう意味ではなくて（笑）。すみれちゃんだって、子どもの頃は飛行機に乗るだけで「わあ～遠出だ！」「嬉しい！」となったでしょう？すみれ：私は今も結構ワクワクするタイプです（笑）。HIROMI：まだ飛行機でワクワクするの？ あなたってピュアね（笑）。すみれ：しますよ！ でも荷作りは本当に苦手です。FUKAMI：パッキングですね。すみれさん、苦手なイメージがあります（笑）。すみれ：いつも最後に30分くらいで、バーンって投げ込んで終わらせます（笑）。FUKAMI：投げ込まないでください（笑）。番組では他にも年齢とともに変化する健康意識、HIROMI ＆ FUKAMIの重大ニュースなどについて語り合う場面もありました。＜番組概要＞番組名：KOSÉ Find My Beauty放送日時：毎週日曜 9:00～9:30amパーソナリティ：すみれ、HIROMI＆FUKAMI番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/findmybeauty/