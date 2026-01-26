「完全に終わりではない」ドジャース、球団首脳が意味深コメント！？　米…

@media (min-width: 768px) {

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、リリーフと外野が補強ポイントとされていた。前者はエドウィン・ディアス投手、後者はカイル・タッカー外野手の獲得でテコ入れに成功したが、これで補強終了というわけではないかもしれない。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

同メディアは「ブランドン・ゴームズGMは、タッカーとの契約が圧倒的な冬の終わりを告げるものかと尋ねられ、簡単に言えば、充実したロースターへの補強をまだ終えていないと答えた」としつつ、「もうほぼやることは終わった。とはいえ、完全に終わりということはない。公式に何か言うつもりはないが、スプリングトレーニングまであと数週間というこのタイミングで、今のチームにはかなり手応えを感じている」という同GMのコメントを紹介。

続けて、「ドジャースは驚異的な選手を二人獲得したが、外野の層をもう少し厚くする必要があるという意見もある。確かにタッカーの獲得は攻守で素晴らしい効果を発揮するが、彼とテオスカー・ヘルナンデス外野手以外の外野の層は疑問だ」と指摘している。

今季のドジャースは左翼にテオスカー、中堅にアンディ・パヘス外野手、右翼に新加入のタッカーをレギュラー起用するとみられるが、彼らに何かあった場合のバックアップ要員はもう少し厚くしておきたいかもしれない。

