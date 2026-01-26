ジョゼ・モウリーニョ監督のもとで再出発したベンフィカだが、サポーターは現状に不満を募らせているようだ。25日、イギリス紙『ミラー』が伝えている。

過去3度のプリメイラ・リーガ（国内リーグ）制覇を誇るポルトガル屈指の名門ベンフィカは、今シーズン開幕早々に指揮官交代に踏み切った。チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第1節でカラバフ（アゼルバイジャン）に大金星を献上すると、2024年9月から指揮を執っていたブルーノ・ラージ前監督を解任。ポルトやチェルシー、インテル、レアル・マドリードなどを率い、数々のタイトルをもたらしたモウリーニョ監督を後任として招へいした。

25年ぶりに帰還した“スペシャル・ワン”はここまで27試合を指揮して16勝5分6敗という成績を収めているが、各コンペティションでの現状は芳しくない。プリメイラ・リーガでは無敗で3位につけているものの、首位ポルトとの勝ち点差は暫定「7」に開き、CLリーグフェーズでは決勝トーナメント・プレーオフ進出圏外の29位に低迷。さらにアリアンツ・カップ（リーグカップ）は準決勝、タッサ・デ・ポルトガル（国内カップ戦）は準々決勝敗退となっている。

こうした現状に不満を募らせた一部のサポーターが行動を起こしたようだ。報道によると、200人のサポーターがベンフィカの練習拠点に押し寄せ、モウリーニョ監督や主将のアルゼンチン代表DFニコラス・オタメンディ、クラブ幹部との面会および現状への説明を要求したとのこと。一時は警察も出動する事態となったが、最終的にサポーターはモウリーニョ監督やオタメンディらと面会し、一時間後に練習拠点を後にしたという。

緊張が高まる中、モウリーニョ監督解任の可能性について問われたベンフィカのマヌエル・ルイ・コスタ会長は「いいえ。彼は優れた監督であり、すでにそれを証明している。今シーズンは簡単ではない。監督交代など論外だ」と信頼を強調している。

現地時間28日にはレアル・マドリードとのCLリーグフェーズ最終節を戦うベンフィカ。現時点でプレーオフ進出圏内の24位オリンピアコスとは「2」ポイント差となっている。