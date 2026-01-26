今日の運勢は？ ★2026年1月27日（火）12星座占いランキング！ 第1位は山羊座（やぎ座）！ あなたの順位は何位…!?

2026年1月27日（火）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）1月27日（火）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の橘冬花（たちばな・ふゆか）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は山羊座（やぎ座）！ あなたの星座は何位……？自分の中にある芯を大切にしてみてください。周りの意見に振り回されず、今のあなたが「これでいい」と感じる選択を尊重してみてください。完璧でなくても一歩ずつ進む姿勢が自信につながりやすくなるでしょう。身近な幸せに目を向けることで心が満たされていく感覚を感じられるでしょう。その感覚を五感全部で感じ、今ある豊かさに気づくことで自然と自信が戻り新しいチャンスを受け取る準備が進んでいくでしょう。勢いで進みたくなる気持ちを少しだけ落ち着かせてみてください。焦らず今の状況を確認することで思いがけない気づきが生まれやすくなりそうです。準備を整えてから動くことで不安が減り、あなたらしいペースで前に進める流れにつながっていくでしょう。気持ちが少しずつ前向きに動き出すタイミングです。今まで見えなかったチャンスに気づきやすくなる瞬間が訪れそうです。「今の自分でいい」と受け入れることで自然と新しいご縁や嬉しい出来事を引き寄せる流れに入っていきそうです。手放すことで新しい流れが生まれやすくなりそうです。不安を少し緩めてみると心が軽くなり必要なご縁やチャンスが自然と巡ってきそうです。今は失うことを恐れず受け取る準備をすることで本来の豊かさを感じられる時間へとつながっていくでしょう。自分の本音を丁寧に見つめ直すことが大切なタイミングです。やる気が出ない時は無理に動こうとせず心が惹かれる小さなことから手を伸ばしてみてください。焦らず進むことで自然と新しい意欲が戻りあなたらしい流れがゆっくり整っていくでしょう。思うように評価されないと感じやすい時かもしれません。今のあなたの歩みは決して無駄ではありません。結果よりも過程を大切にしてみてください。小さな積み重ねが後から大きな実りにつながっていく流れを信じてみてください。考えすぎて自分の気持ちが置き去りになっているかもしれません。正しさよりも今のあなたの感情を大切にしてみてください。自分を信じる選択ができるとあなたが望む未来が訪れそうです。頑張りすぎていた自分を少し緩めてあげると流れが整いやすくなるでしょう。完璧を目指さず今できていることに目を向けてみると、心が軽くなりそうです。小さな達成感を大切にすることで自信が戻り本来の魅力が自然と輝き始めるでしょう。心が疲れてしまいやすい時かもしれません。今は無理に正そうとせず自分の気持ちを優しく守る選択が大切になりそうです。一歩引いて状況を見つめ直すことで本当に大切にしたいものが見えてきて、人との関係も穏やかに整っていくでしょう。自分らしさを取り戻すきっかけが出てきそうです。周りに合わせすぎて疲れているなら少しペースを緩めて本音に耳を傾けてみてください。完璧じゃなくてもあなたの温かさは伝わります。自然体でいることで人とのご縁やチャンスが広がっていくでしょう。今は少し立ち止まり心と体を整える時間を大切にしてみるとよい流れになるでしょう。無理に答えを出そうとせず休むことで直感が戻り必要な気づきが自然と浮かんでくるかもしれません。自分を労わる選択が次の一歩を後押ししてくれるでしょう。過去に引っ張られてしまう時は視線を前に向けていく事が大切になるでしょう。今そばに残っている優しさや支えに気づくことで気持ちが和らぎやすくなりそうです。自分のペースで受け止めることで新しい希望が自然と芽生えていくでしょう。■監修者プロフィール：橘冬花（たちばな・ふゆか）東京・池袋占い館セレーネ所属。最も当たる占い師＝「的中王」の称号をかけ、最強の占い師を決定するテレビ番組「THE 的中王」（中京テレビ）で「的中王2024」に輝く。SATORI電話占いにて、3年連続で殿堂入りし、プレミアム殿堂入りに。レイキヒーリングやシンギングボールヒーリングのヒーラーとしても活躍中。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/