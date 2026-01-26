@media (min-width: 768px) {

NPBエンタープライズは26日、東京都内で記者会見を開催。出席した井端弘和監督は井端弘和監督は投手陣の起用方針について「状態を見ながら柔軟に判断していく」と語り、固定観念にとらわれない継投策を示した。

今大会は球数制限に加え、「ピッチクロック」「ベースサイズの拡大」「牽制球の制限」といったMLBのルールが適用される中での戦いとなる。

井端監督は「先発投手が早い回で降板するケースも想定している。第2先発、第3先発、ロングリリーフも含めた継投のイメージは持っている」と説明。

終盤の7回、8回、9回を担う投手についても「いずれも所属チームでその役割を経験してきた投手が揃っている。固定せず、状態を見ながらフレキシブルに起用したい」と話し、流動的な運用を行う考えを明らかにした。

二刀流復帰に期待が注がれる大谷翔平（ロサンゼルス・ドジャース）の投手としての起用については、「スプリングトレーニングが始まっていない段階なので、キャンプでの状態を見て判断する」と慎重な姿勢を強調。

開幕戦の先発投手についても「実際にボールを見て、コンディションや球の質を総合的に見て決めたい」と述べ、調整状況を最重視する方針を示した。

WBC初選出となる投手陣についても言及。昨秋の強化試合で好投を見せた曽谷龍平投手（オリックス・バファローズ）を「国際舞台でも十分に通用するボールを持っている」と評価し、北山亘基投手（北海道日本ハムファイターズ）についても「制球力と球の強さ、球種の多さを兼ね備えた貴重な存在」と期待を寄せた。

29名の選手がこれで揃った。最後の30人目の選手が決まれば、戦いに臨む全メンバーが決定する。井端監督の最終決断に注目が集まる。

