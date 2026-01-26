@media (min-width: 768px) {

#sp-ad { display: none; }

}

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、トミー・エドマン内野手が長らく悩まされている右足首の手術を受けた。術後の回復は遅れ気味で、開幕には間に合わない可能性も強まっているが、チームとしてはそこまで大きな問題にはならないかもしれない。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

エドマンは右足首痛の影響で、昨季は97試合、打率.225、13本塁打、49打点といった数字にとどまった。同年8月には「これ以上何をすればいいか分からない」とぼやいたことも広く報じられたが、手術をしてもなお厄介な状況は続いている。

[sp_ad]

同メディアは「今季はエドマンにとって、5年7400万ドルの契約の2年目にあたる。はっきりしない復帰スケジュールによって、昨季からの巻き返しはすでに遅れが生じているが、チームにとってはほとんど痛手にならない。むしろ、その事実こそが、彼らがいかに別次元の規模で戦っているかを改めて示している。他球団ならこの契約を後悔し始めているだろうが、ドジャースは当面は気にせず、代替案を見つけてしのぐことができる」と指摘。

続けて、「エドマンは書類上では理想的な9番打者だ。スイッチヒッターのため、相手の継投に対して柔軟に対応できる。さらに、当てる打撃ができるタイプで、簡単には終わらない嫌な打者でもある。ドジャースは長年彼を高く評価しており、彼が健康を取り戻せば以前の調子に戻れると確信している」と記している。

【関連記事】

【了】