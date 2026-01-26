@media (min-width: 768px) {

NPBエンタープライズは26日、東京都内で行われた記者会見で、新たに「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）2026」に出場する10選手を正式発表。井端弘和監督が、チームに帯同する松井秀喜氏について言及した。

会見には井端弘和監督と日本野球機構の中村勝彦事務局長が出席。中村評価委員長は冒頭、「この素晴らしいチームを編成するにあたり、国内外の球団関係者やスタッフの皆さまの多大なご協力に感謝したい」と謝意を述べた。

その上で、「井端監督と就任以来、何度も話し合いを重ねながらここまでチームを作り上げてきた。率直に言って、ようやくここまで来たという思い。現時点では日本最高のチームだと考えている」と手応えを口にした。

井端監督は、チームに帯同する松井秀喜氏について言及。「日本でもメジャーリーグでも輝かしい実績を残してきた方。同じ空間にいるだけでも選手たちにとって学ぶものは大きい。アドバイスも含め、チームにとって大きなプラスになる」と期待を寄せた。

更に、出場各国が本気のメンバーで臨んでくることを問われると、「優勝しかない。勝ち切ることにこだわりたい」と語り、日本代表として2大会連続の世界一を目指す強い決意を示した。

今回の発表に伴い、残るは1枠に。現段階で未招集の有力候補には、千賀滉大（メッツ）、吉田正尚（レッドソックス）などの名があるが、いかなる決断が下されるかに注目が集まる。

