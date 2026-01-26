@media (min-width: 768px) {

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間20日、アンディ・パヘス外野手が、WBCキューバ代表入りの打診を辞退したと報じられた。同代表にとっては痛手になるが、本人の現状を考えると理にかなっている面も大きいかもしれない。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

現在25歳のパヘスは昨季中堅レギュラーとして、レギュラーシーズンは156試合、打率.272、27本塁打、86打点といった数字を残した。一方、ポストシーズンでは打率1割にも満たないほど深刻な不振に苦しんでいる。

同メディアは「彼は2024年シーズンよりも多くの主要打撃項目で成績を伸ばし、27本塁打は25歳以下の選手の中ではメジャーで9番目に多い数字だった。しかし、シーズンを好調に終えることはできず、ポストシーズンでは苦戦を強いられた」と言及。

続けて、「2025年シーズン序盤、彼は守備と走塁で幾度となくミスを犯し、しばしば敗戦に大きく貢献した。シーズンが進むにつれて、これらの分野では改善が見られたが、オフシーズンをスキルアップに費やすことは非常に有益だろう」と記している。

