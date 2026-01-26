

人気YouTuberのHIKAKINが23日、自身のインスタグラムを更新。読売ジャイアンツからMLBのトロント・ブルージェイズに移籍した岡本和真とのツーショットを公開した。



HIKAKINの投稿には、なんとブルージェイズに今季移籍した岡本が登場。「おかもっちゃんと時計見に行って、僕にピッタリのを彼が選んでくれたので購入」とし、岡本と一緒に時計店を訪れたことを報告した。



左腕にゴールドの時計を付けたHIKAKINと、その時計を指さす岡本とのツーショットとともに、ショーケースに入った時計の写真も共有され、「今度は一緒にお揃いで時計買うことを約束しました（笑）頑張れブルージェイズ岡本和真 そしてWBCも」と岡本にエールを送る内容を続けた。



読売ジャイアンツで11年間プレーした岡本は、NPB通算1074試合出場で打率.277、248本塁打、717打点の成績を残し、今季オフにブルージェイズに移籍した。



今年3月に開催されるワールドベースボール・クラシック（WBC）の選出も確実視されており、世界を舞台にしての活躍を目指す年となる。











【投稿】ヒカキンのインスタに、岡本和真が登場！

ヒカキン(@hikakin)のインスタグラムより



