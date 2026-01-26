NPBエンタープライズは26日、3月に開催されるワールドベースボールクラシック（WBC）の日本代表メンバーを発表した。
今回新たに発表したのは宮城大弥投手（オリックス）、山本由伸投手（ドジャース）、髙橋宏斗投手（中日）、曽谷龍平投手（オリックス）、北山亘基投手（日本ハム）、中村悠平捕手（ヤクルト）、岡本和真選手（ブルージェイズ）、村上宗隆選手（ホワイトソックス）、小園海斗選手（広島）、鈴木誠也選手（カブス）の10人だ。
