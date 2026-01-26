DeNA、三浦大輔氏のアンバサダー就任を発表　野球普及や地域活動に尽力

@media (min-width: 768px) {

横浜DeNAベイスターズは、三浦大輔前監督が今シーズンから「横浜DeNAベイスターズアンバサダー」に就任すると発表した。今後は球団の顔の一人として、野球の普及活動や地域コミュニティとの連携など、幅広い分野で活動していく予定だ。

アンバサダーとしての主な役割は、野球の魅力をより多くの人に伝えるための普及・振興活動のほか、野球に関する学びの場での意見交換や、国内外の野球視察など。現場の第一線からは退くものの、これまでの経験を生かし、さまざまな形で球団を支えていく。

三浦氏は就任にあたり、「球団から声をかけていただき、このたびアンバサダーに就任することになりました。監督としての役割は終えましたが、これからも野球の魅力や面白さを伝えていきたいという思いは変わりません」とコメント。

さらに、「野球を通じて多くの方と関わりながら、横浜の街やファンの皆さまとのつながりを、これまで以上に深めていきたい」と意欲を示した。

なお、今回のアンバサダー就任に関する記者会見などは予定されておらず、今後は球団の活動を通じてさまざまな形で関わっていくことになる。

