昨季のセ・リーグ首位打者、結婚5周年を自身のSNSで報告「長いようであっ…

広島東洋カープ小園海斗内野手が24日、自身のインスタグラムを更新。妻でファッションモデルの渡辺リサさんとの「結婚5周年」を報告した。



小園は「1月23日5年目の結婚記念日でした。長いようであっという間の5年です」と振り返りながら、「いつも本当にお世話になってますありがとう。まだまだ人生長いですがサポートよろしくです。今年も家族みんなで駆け上がるぞー」と投稿。



妻でファッションモデルの渡辺リサさんに感謝の言葉を綴り、結婚5周年の記念となる今季の活躍を誓った。



小園は昨季、138試合に出場して打率.309、出塁率.365をマークし、首位打者と最高出塁率のタイトルを獲得。プロ7年目で飛躍し、リーグを代表する内野手に成長した。



今年3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の出場メンバーへの選出も可能性が残っており、プロ8年目となる2026年は、更なる一流の域へ駆け上がる活躍が期待される。











小園海斗のインスタグラム(@kozocarp51)より



