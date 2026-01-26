今週の12星座占い「魚座（うお座）」全体運・開運アドバイス【2026年1月26日（月）～2月1日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年1月26日（月）～2月1日（日）「魚座（うお座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週は、自分の役割を深く理解した仕事などをおこなえそう。何かコツをつかめると、さらに上の目標などができるようです。年下に相談されたときは、親身に答えるようにすると◎ 恋愛面は、ロマンチックな気分に浸りたいタイミング。映画やドラマの世界観を堪能するのも良いでしょう。バレンタインに向けて、プランを考えてみるのもアリ。心も体も深くリラックスできるようにしましょう。気がかりなことがあれば、早めに対応すると良いでしょう。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。