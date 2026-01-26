@media (min-width: 768px) {

横浜DeNAベイスターズは、2026年シーズンから着用する新たなビジターユニフォームのデザインを決定したと発表した。新ユニフォームは「力を送り、力を受け取る」をコンセプトに掲げ、ファンと選手がエネルギーを共有しながら戦う姿を表現している。

今回のデザインでは、「応援は力であり、エネルギーである」という考えのもと、力の流れを象徴する水色の矢印モチーフを採用。ファンと選手が一体となって戦う姿を、ユニフォームのデザインに落とし込んだ。

ファンが着用する「POWER SEND（パワーセンド）ユニフォーム」は、チームに力を“送る”存在として位置づけられている。両手を掲げて声援を送る姿をイメージし、裾から肩口へと伸びる左右2本の矢印が胸元を貫くデザインとなっており、応援のエネルギーが選手へと届く様子を表現している。

一方、選手が着用するオーセンティックユニフォームには、胸元から裾にかけて下向きの矢印を配置。ファンから送られた力を受け取り、プレーへとつなげていく存在であることを示している。ユニフォームを通じて、ファンと選手が双方向でつながり、勝利を目指すという思いが込められている。

球団は、新たなビジターユニフォームとともに2026年シーズンに臨み、ファンと一体となって悲願のリーグ優勝、そしてその先の日本一を目指していくとしている。

