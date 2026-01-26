@media (min-width: 768px) {

#sp-ad { display: none; }

}

千葉ロッテマリーンズは25日、石垣雅海内野手の登録名を、「石垣勝海」に変更することを発表した。

石垣勝海は球団を通じ、「勝海という名前には“海（マリーンズ）が勝つ”という願い、そして相手に勝り、勝利に貢献するという決意を込めています。これからも全力で戦います。引き続き応援よろしくお願いします」とコメントした。

[sp_ad]

石垣勝海は、2016年ドラフト3位で酒田南高から中日ドラゴンズに入団。2022年に50試合に出場し、3本塁打を放ってきっかけを掴んだかと思われたが、一軍定着は適わなかった。

2024年オフに現役ドラフトでロッテに移籍。移籍一年目の昨季はホーム開幕戦で「7番・三塁」でスタメン出場を果たし2安打を放つなど活躍したが、最終的には怪我での離脱が響いて20試合出場で14打数2安打、打率.143に終わった。

ロッテは、2025年ドラフト1位で同姓の石垣元気投手を指名している。ロッテの「石垣勝海」をファンや首脳陣に浸透させるためにも、今季は勝負の年となる。

【関連記事】

【了】