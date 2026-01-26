@media (min-width: 768px) {

千葉ロッテマリーンズは、西川史礁外野手をはじめとした選手8名が、「コアラのマーチ」のキャラクター風イラストで登場することを発表した。

イラストは、コアラになった選手たちが投げる、打つ、走るといったプレーシーンを、可愛らしく表現したデザインとなっている。

本イラストは、球団公式ファンクラブ「TEAM26」が提供する各種企画や、ファンクラブのポイント交換グッズなどで展開される予定。

西川史礁外野手は「昔から大好きな『コアラのマーチ』のキャラクター風イラストになれて、とても光栄です。まさか自分がこんなに可愛いコアラになるとは思っていませんでした（笑）。

ファンの皆さんにもぜひ楽しんでいただけたらうれしいです。今季はこの『コアラのマーチ』にあやかって、前向きに一歩一歩進みながら、首位打者獲得と二桁本塁打を目標に掲げ、チームに貢献できるよう頑張ります。」とコメントした。

イラストの対象選手は次の通り。

＜イラスト対象選手＞

#15 横山陸人投手

#53 木村優人投手

#64 廣池康志郎投手

#65 寺地隆成捕手

#10 上田希由翔内野手

#44 宮崎竜成内野手

#6 西川史礁外野手

#61 山本大斗外野手

【写真】ロッテ若手選手の”コアラ姿”がこちら！

[caption id="attachment_246924" align="aligncenter" width="530"] 写真提供：千葉ロッテマリーンズ[/caption]

