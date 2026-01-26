「開幕に間に合わないのは残念だ」ドジャース、主力選手のけがは長期化す…

@media (min-width: 768px) {

ドジャース 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースが2026年シーズンを迎えるにあたり、懸念材料が浮上している。攻守で欠かせない存在となっているトミー・エドマン内野手が、開幕に間に合わない可能性が出てきたという。米メディア『ラウンドテーブル』のアンソニー・アローヨ記者が言及した。

ドジャースは今オフに足首の手術を受けたエドマンに対し、今春は慎重なリハビリ計画を取る見通しで、状況次第ではシーズン開幕を負傷者リスト（IL）で迎える可能性もあるという。

エドマンの出遅れが現実となっても、ドジャースには備えがある。今オフにカイル・タッカー外野手を獲得し、テオスカー・ヘルナンデス外野手も残留する見込みとなったことで、アンディ・パヘス外野手が中堅手のレギュラーを務める体制が整った。

この布陣により、エドマンの復帰後は本来の二塁手を主戦場とし、必要に応じて三塁手にも回れることになる。ゴールドグラブ級と評価される二塁の守備は、内野の安定感を支える重要な要素だ。

早期の復帰が望まれるエドマンについてアローヨ氏は「シーズンの開幕に間に合わないのは残念だが、ドジャースは彼の健康を最優先する姿勢を示している。今回で足首の問題を完全に克服し、長期にわたる貢献を期待してのことだ」と言及した。

